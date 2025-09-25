https://ria.ru/20250925/sud-2044274781.html
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей
происшествия
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Магасский районный суд продлил на два месяца сроки ареста четырем фигурантам уголовного дела о хищении более 66 миллионов рублей в "Ингушэнерго" при строительстве электроподстанции, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Ингушетии. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его предполагаемых подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября. "Магасский районный суд продлил содержание под стражей Хусену Цечоеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок меры – 25 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Кроме того, до той же даты продлены сроки ареста другим фигурантам дела: 47-летнему Вячеславу Степанищеву, 43-летнему Карену Балугяну и 41-летнему Ивану Комиссарову.
