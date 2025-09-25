Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/sud-2044274781.html
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей - РИА Новости, 25.09.2025
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей
Магасский районный суд продлил на два месяца сроки ареста четырем фигурантам уголовного дела о хищении более 66 миллионов рублей в "Ингушэнерго" при... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:15:00+03:00
2025-09-25T13:15:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрановский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Магасский районный суд продлил на два месяца сроки ареста четырем фигурантам уголовного дела о хищении более 66 миллионов рублей в "Ингушэнерго" при строительстве электроподстанции, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Ингушетии. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его предполагаемых подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября. "Магасский районный суд продлил содержание под стражей Хусену Цечоеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок меры – 25 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Кроме того, до той же даты продлены сроки ареста другим фигурантам дела: 47-летнему Вячеславу Степанищеву, 43-летнему Карену Балугяну и 41-летнему Ивану Комиссарову.
https://ria.ru/20250923/arest-2043771536.html
https://ria.ru/20250924/bobrov-2044113747.html
республика ингушетия
назрановский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрановский район, Россия
В Ингушетии продлили арест фигурантам дела о хищении 66 миллионов рублей

Суд продлил арест фигурантам дела о хищении 66 млн рублей в "Ингушэнерго"

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Магасский районный суд продлил на два месяца сроки ареста четырем фигурантам уголовного дела о хищении более 66 миллионов рублей в "Ингушэнерго" при строительстве электроподстанции, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Ингушетии.
В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его предполагаемых подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Экс-главврачу перинатального центра в Ингушетии продлили арест
23 сентября, 15:36
В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября.
"Магасский районный суд продлил содержание под стражей Хусену Цечоеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Срок меры – 25 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, до той же даты продлены сроки ареста другим фигурантам дела: 47-летнему Вячеславу Степанищеву, 43-летнему Карену Балугяну и 41-летнему Ивану Комиссарову.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Бенефициару "Корпорации СТС" вменяют хищение 508 миллионов рублей
24 сентября, 18:28
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазрановский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала