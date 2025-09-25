https://ria.ru/20250925/sud-2044234092.html
Водителя, сбившего охранника в Москве, ждет суд
Водителя, сбившего охранника в Москве, ждет суд - РИА Новости, 25.09.2025
Водителя, сбившего охранника в Москве, ждет суд
Лефортовский суд Москвы рассмотрит дело водителя, насмерть сбившего охранника, чтобы не платить за парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы рассмотрит дело водителя, насмерть сбившего охранника, чтобы не платить за парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступило уголовное дело в отношении Хамидуллозода И.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сказали в суде. По версии обвинения, подсудимый пытался выехать с платной парковки, не оплатив ее, и сбил охранника парковки, который пытался ему помешать. От полученных травм охранник скончался. Подсудимый арестован, ему грозит до 15 лет колонии. В июле представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что 21-летний водитель автомобиля каршеринга, выезжая с платной парковки на Волгоградском проспекте, не захотел оплачивать место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, ответственным за пропускной режим, наехал на него. Пострадавший умер в больнице.
