Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, рассказал, что причиной такого поступка стал громкий крик чаек, мешавших ему уснуть, говорится в решении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы, выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте 2025 года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ
).
"Подсудимый Шихов А.А. вину признал в полном объеме, раскаялся, пояснил суду, что утром 4 июня 2024 года проснулся и проводил жену на работу. Затем занимался домашними делами, готовил суп. Немного выпил спиртного. После употребления спиртных напитков лег поспать, однако на улице слишком громко кричали чайки, которые не дали уснуть. Взял пневматическое ружье, которое хранилось дома, и начал стрелять по птицам. Спустя время позвонила супруга сыну и сообщила, что у их дома произошла стрельба, пострадали два человека", - говорится в материалах дела.
Там же уточняется, что после стрельбы стрелок пошел к супруге на работу, увидел, что район оцеплен полицией, а затем вернулся домой, куда спустя время пришли оперативники.
"Суд принимает во внимание, что Шихов А.А. вину признал, раскаялся, принес потерпевшим извинения, характеризуется положительно, на учете в НД и ПНД (наркологическом и психоневрологическом диспансерах - ред.) не состоит, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления", - говорится в материалах дела.
Уточняется, что суд признал указанные обстоятельства смягчающими вину.
Потерпевшими по делу являлись двое прохожих, получивших ранения, и предприятие "Мосгортранс
".