Рейтинг@Mail.ru
Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/sud-2044184288.html
Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек
Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек - РИА Новости, 25.09.2025
Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек
Мужчина, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, рассказал, РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:31:00+03:00
2025-09-25T06:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, рассказал, что причиной такого поступка стал громкий крик чаек, мешавших ему уснуть, говорится в решении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы, выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте 2025 года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "Подсудимый Шихов А.А. вину признал в полном объеме, раскаялся, пояснил суду, что утром 4 июня 2024 года проснулся и проводил жену на работу. Затем занимался домашними делами, готовил суп. Немного выпил спиртного. После употребления спиртных напитков лег поспать, однако на улице слишком громко кричали чайки, которые не дали уснуть. Взял пневматическое ружье, которое хранилось дома, и начал стрелять по птицам. Спустя время позвонила супруга сыну и сообщила, что у их дома произошла стрельба, пострадали два человека", - говорится в материалах дела. Там же уточняется, что после стрельбы стрелок пошел к супруге на работу, увидел, что район оцеплен полицией, а затем вернулся домой, куда спустя время пришли оперативники."Суд принимает во внимание, что Шихов А.А. вину признал, раскаялся, принес потерпевшим извинения, характеризуется положительно, на учете в НД и ПНД (наркологическом и психоневрологическом диспансерах - ред.) не состоит, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления", - говорится в материалах дела.Уточняется, что суд признал указанные обстоятельства смягчающими вину.Потерпевшими по делу являлись двое прохожих, получивших ранения, и предприятие "Мосгортранс".
https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024966139.html
https://ria.ru/20250330/moskva-2008225201.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мосгортранс
Происшествия, Россия, Москва, Мосгортранс
Мужчина назвал поводом для стрельбы из окна в Москве крик чаек

Стрелявший из винтовки по прохожим в Москве объяснил стрельбу криком чаек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, который получил 4,5 года колонии за стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы, рассказал, что причиной такого поступка стал громкий крик чаек, мешавших ему уснуть, говорится в решении суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы, выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте 2025 года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Мужчина, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным
23 июня, 21:51
"Подсудимый Шихов А.А. вину признал в полном объеме, раскаялся, пояснил суду, что утром 4 июня 2024 года проснулся и проводил жену на работу. Затем занимался домашними делами, готовил суп. Немного выпил спиртного. После употребления спиртных напитков лег поспать, однако на улице слишком громко кричали чайки, которые не дали уснуть. Взял пневматическое ружье, которое хранилось дома, и начал стрелять по птицам. Спустя время позвонила супруга сыну и сообщила, что у их дома произошла стрельба, пострадали два человека", - говорится в материалах дела.
Там же уточняется, что после стрельбы стрелок пошел к супруге на работу, увидел, что район оцеплен полицией, а затем вернулся домой, куда спустя время пришли оперативники.
"Суд принимает во внимание, что Шихов А.А. вину признал, раскаялся, принес потерпевшим извинения, характеризуется положительно, на учете в НД и ПНД (наркологическом и психоневрологическом диспансерах - ред.) не состоит, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления", - говорится в материалах дела.
Уточняется, что суд признал указанные обстоятельства смягчающими вину.
Потерпевшими по делу являлись двое прохожих, получивших ранения, и предприятие "Мосгортранс".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим
30 марта, 12:39
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала