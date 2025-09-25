https://ria.ru/20250925/sud-2044175591.html

Суд продлил арест экс-мэра Красноярска

Суд продлил арест экс-мэра Красноярска - РИА Новости, 25.09.2025

Суд продлил арест экс-мэра Красноярска

Басманный суд Москвы в среду продлил арест бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T03:08:00+03:00

2025-09-25T03:08:00+03:00

2025-09-25T03:08:00+03:00

происшествия

красноярск

москва

россия

владислав логинов (мэр красноярска)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001167_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_479ba4c13f881d9b7a04fd920ade3862.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Логинову", - сказала собеседница агентства. Срок продления ареста не уточнялся. Ранее из документов в распоряжении РИА Новости стало известно, что Логинов активно взаимодействует со следствием. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского. Ранее депутаты горсовета Красноярска приняли отставку Логинова по собственному желанию.

https://ria.ru/20250917/fsb-2042459333.html

https://ria.ru/20250915/arest-2042076686.html

красноярск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, москва, россия, владислав логинов (мэр красноярска)