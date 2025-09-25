Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-мэра Красноярска - РИА Новости, 25.09.2025
03:08 25.09.2025
Суд продлил арест экс-мэра Красноярска
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Логинову", - сказала собеседница агентства. Срок продления ареста не уточнялся. Ранее из документов в распоряжении РИА Новости стало известно, что Логинов активно взаимодействует со следствием. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского. Ранее депутаты горсовета Красноярска приняли отставку Логинова по собственному желанию.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил арест бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей Логинову", - сказала собеседница агентства. Срок продления ареста не уточнялся.
Ранее из документов в распоряжении РИА Новости стало известно, что Логинов активно взаимодействует со следствием.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Ранее депутаты горсовета Красноярска приняли отставку Логинова по собственному желанию.
