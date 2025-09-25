https://ria.ru/20250925/strigunov-2044282025.html

Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении...

2025-09-25T14:00:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал адвокат Стригунова в связи с тем, что в процессе будут озвучены медицинские сведения о его подзащитном. Ходатайство также поддержали Стригунов и прокурор. СМИ допустили на оглашение решения. Ранее военный суд продлил Стригунову срок содержания под стражей до 30 ноября. Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей. Кроме того, по версии СК, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении государственных контрактов на выполнение строительных работ. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода).

2025

Ольга Фомченкова

