Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 25.09.2025
14:00 25.09.2025
Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгвардии Стригунова
Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал адвокат Стригунова в связи с тем, что в процессе будут озвучены медицинские сведения о его подзащитном. Ходатайство также поддержали Стригунов и прокурор. СМИ допустили на оглашение решения. Ранее военный суд продлил Стригунову срок содержания под стражей до 30 ноября. Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей. Кроме того, по версии СК, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении государственных контрактов на выполнение строительных работ. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода).
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова
7 июля, 17:01
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал адвокат Стригунова в связи с тем, что в процессе будут озвучены медицинские сведения о его подзащитном. Ходатайство также поддержали Стригунов и прокурор. СМИ допустили на оглашение решения.
Ранее военный суд продлил Стригунову срок содержания под стражей до 30 ноября.
Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей.
Кроме того, по версии СК, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении государственных контрактов на выполнение строительных работ.
Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода).
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Александр Бастрыкин: для нас нет разницы между чиновниками и бизнесменами
9 декабря 2024, 15:00
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
