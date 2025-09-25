https://ria.ru/20250925/strelba-2044192863.html

Появились подробности об инциденте со стрельбой на северо-востоке Москвы

Появились подробности об инциденте со стрельбой на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 25.09.2025

Появились подробности об инциденте со стрельбой на северо-востоке Москвы

В квартире, из окна которой мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы в июне прошлого года

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В квартире, из окна которой мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по прохожим и электробусу на северо-востоке Москвы в июне прошлого года, находился его пасынок, который играл в компьютерную игру и ничего не заметил, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее столичная прокуратура сообщила, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону людей и общественного транспорта. В результате двое прохожих получили травмы и выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. Суд в марте этого года приговорил Шихова к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "Показаниями свидетеля, оглашенными в судебном заседании... 4 июня 2024 года находился дома, играл в компьютерные игры, примерно в 11.00 к нему в комнату зашел его отчим и открыл шкаф, где находилась пневматическая винтовка. С 11.00 до 16.40 свидетель продолжал играть в компьютерные игры, где в это время находился (отчим) и чем он занимался, ему неизвестно. Примерно в 16.40 ему позвонила мать и сказала, чтобы он не выходил на улицу, потому что там стреляют и ранено два человека", - говорится в материалах дела. Отмечается, что после этого свидетель вышел из своей комнаты и подошел к отчиму, который у себя в комнате лежал и смотрел что-то в телефоне. По словам парня, пневматической винтовки в комнате у Шихова, который был пьян, он не видел.

