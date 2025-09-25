https://ria.ru/20250925/stavka-2044298609.html
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 25.09.2025
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:49:00+03:00
2025-09-25T14:49:00+03:00
2025-09-25T14:49:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября снизилась на 0,029 процентного пункта - до 15,56% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://ria.ru/20250923/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_b44eda0d668891ebe7e679ed254f7f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,56%