Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам

Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 25.09.2025

Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам

25.09.2025

2025-09-25T14:49:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября снизилась на 0,029 процентного пункта - до 15,56% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

россия

2025

Новости

