Рейтинг@Mail.ru
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/stavka-2044298609.html
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 25.09.2025
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:49:00+03:00
2025-09-25T14:49:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября снизилась на 0,029 процентного пункта - до 15,56% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://ria.ru/20250923/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_b44eda0d668891ebe7e679ed254f7f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
Российские банки понизили максимальную ставку по вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 15,56%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября снизилась на 0,029 процентного пункта - до 15,56% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 сентября, 14:47
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала