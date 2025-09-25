https://ria.ru/20250925/stavka-2044277830.html
ЦБ будет учитывать поправки в бюджет при решении по ключевой ставке
ЦБ будет учитывать поправки в бюджет при решении по ключевой ставке
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
