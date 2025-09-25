Рейтинг@Mail.ru
ЦБ будет учитывать поправки в бюджет при решении по ключевой ставке - РИА Новости, 25.09.2025
13:35 25.09.2025
ЦБ будет учитывать поправки в бюджет при решении по ключевой ставке
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума.
"Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
ЦБ анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
