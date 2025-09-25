Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM - РИА Новости, 25.09.2025
22:36 25.09.2025
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM
в мире
германия
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
нато
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса "воздух–воздух" AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 1,23 миллиарда долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. Сделка включает также комплектующие, запасные части, системы шифрования, учебное оборудование и поддержку эксплуатации. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX. По данным DSCA, поставки призваны укрепить оборонный потенциал Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35 и расширить возможности НАТО по планированию и совместным операциям. В агентстве подчеркнули, что продажа не изменит принципиальным образом военный баланс в регионе.
в мире, германия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Германия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса "воздух–воздух" AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 1,23 миллиарда долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.
Сделка включает также комплектующие, запасные части, системы шифрования, учебное оборудование и поддержку эксплуатации. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX.
По данным DSCA, поставки призваны укрепить оборонный потенциал Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35 и расширить возможности НАТО по планированию и совместным операциям. В агентстве подчеркнули, что продажа не изменит принципиальным образом военный баланс в регионе.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
США приостановили продажи вооружения европейским странам, пишут СМИ
В миреГерманияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
