https://ria.ru/20250925/ssha-2044443319.html
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM - РИА Новости, 25.09.2025
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса "воздух–воздух" AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:36:00+03:00
2025-09-25T22:36:00+03:00
2025-09-25T22:36:00+03:00
в мире
германия
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/51/1526155131_0:179:1500:1023_1920x0_80_0_0_27ca1619ee63f3aee719e0bd45b56d49.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии до 400 управляемых ракет класса "воздух–воздух" AIM-120D-3 AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму 1,23 миллиарда долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. Сделка включает также комплектующие, запасные части, системы шифрования, учебное оборудование и поддержку эксплуатации. Основным подрядчиком выступит корпорация RTX. По данным DSCA, поставки призваны укрепить оборонный потенциал Германии в рамках программы по эксплуатации истребителей F-35 и расширить возможности НАТО по планированию и совместным операциям. В агентстве подчеркнули, что продажа не изменит принципиальным образом военный баланс в регионе.
https://ria.ru/20250920/oruzhie-2043113437.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/51/1526155131_0:38:1500:1163_1920x0_80_0_0_645643ca0558c169e88bc9f00c079de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Германия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд