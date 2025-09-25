Демократы призовут Трампа признать Палестину, пишут СМИ
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 40 членов палаты представителей конгресса США от Демократической партии в пятницу направят президенту страны Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио письмо с призывом признать государственность Палестины, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на конгрессмена от Калифорнии Ро Ханну, подготовившего письмо, и текст документа.
"Как жизни палестинцев необходимо немедленно защитить, так и их права как народа и нации необходимо срочно признать и поддержать... Мы призываем правительства всех стран, которые пока не признали палестинскую государственность, включая США, сделать то же самое", - цитирует издание текст письма.
Аббас призвал все страны признать Палестину
Вчера, 17:11
Как отмечается, документ содержит 46 подписей. Ханна в разговоре с газетой выразил надежду, что число подписантов к пятнице превысит 50. При этом он подчеркнул, что не считает, что письмо каким-либо образом принудит президента к действию, но надеется, что оно пошлет "четкий" сигнал.
Согласно изданию, в документе законодатели призывают принять ту же программу, которую предложил президент Франции Эммануэль Макрон ранее в 2025 году для обеспечения "гарантий безопасности Израиля". Это включает "разоружение и отказ ХАМАС от власти в Газе", а также работу с палестинским народом, Палестинской администрацией, союзниками из арабских стран и Израилем, чтобы это стало возможно.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.