Рейтинг@Mail.ru
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/ssha-2044327834.html
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России - РИА Новости, 25.09.2025
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России
США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:17:00+03:00
2025-09-25T16:17:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_0:43:3238:1864_1920x0_80_0_0_404af5b5f3936ec920d9aa4041a1609a.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению. "Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
https://ria.ru/20250922/rossija-2043475536.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f3d14bc9691f4690c4d8b85ffe481d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат)
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России

Райт: США вынуждены закупать обогащенный уран у России из-за нехватки мощностей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКрис Райт
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.
"Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN.
По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.
"Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Россия остается мировым лидером по обогащению урана, сообщил "Росатом"
22 сентября, 11:31
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала