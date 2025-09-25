https://ria.ru/20250925/ssha-2044327834.html
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России - РИА Новости, 25.09.2025
Райт рассказал, почему США закупают обогащенный уран у России
США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис... РИА Новости, 25.09.2025
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению. "Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
