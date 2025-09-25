Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
15:02 25.09.2025
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", - говорится в заявлении на сайте NORAD. Отмечается, что военные самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США. При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, говорится в заявлении. Для идентификации и перехвата российских самолетов американские военные задействовали самолет E-3, четыре F-16 и четыре KC-135. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
США утверждают, что отследили 4 самолета РФ над международными водами у Аляски

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.
"Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", - говорится в заявлении на сайте NORAD.
В США заявили, что подняли истребители из-за российского самолета на Аляске
25 августа, 12:06
В США заявили, что подняли истребители из-за российского самолета на Аляске
25 августа, 12:06
Отмечается, что военные самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США.
При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, говорится в заявлении.
Для идентификации и перехвата российских самолетов американские военные задействовали самолет E-3, четыре F-16 и четыре KC-135.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
В США назвали опасной идею атаковать российские самолеты, пишет FT
22 сентября, 18:07
В США назвали опасной идею атаковать российские самолеты, пишет FT
22 сентября, 18:07
 
