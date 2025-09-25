В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски

https://ria.ru/20250925/ssha-2044303565.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", - говорится в заявлении на сайте NORAD. Отмечается, что военные самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США. При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, говорится в заявлении. Для идентификации и перехвата российских самолетов американские военные задействовали самолет E-3, четыре F-16 и четыре KC-135. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

в мире, россия, аляска, сша, norad, ту-95, су-35, f-16