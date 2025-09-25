https://ria.ru/20250925/ssha-2044303565.html
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски - РИА Новости, 25.09.2025
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:02:00+03:00
2025-09-25T15:02:00+03:00
2025-09-25T15:02:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
norad
ту-95
су-35
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в среду обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", - говорится в заявлении на сайте NORAD. Отмечается, что военные самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США. При этом США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу, говорится в заявлении. Для идентификации и перехвата российских самолетов американские военные задействовали самолет E-3, четыре F-16 и четыре KC-135. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250825/samolet-2037413138.html
https://ria.ru/20250922/nato-2043586988.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_d13f395c4d7b16ccc4ed9a428fae3618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, norad, ту-95, су-35, f-16
В мире, Россия, Аляска, США, NORAD, Ту-95, Су-35, F-16
В США заявили об обнаружении российских военных самолетов у Аляски
США утверждают, что отследили 4 самолета РФ над международными водами у Аляски