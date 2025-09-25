Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США просили Венгрию и Словакию о сохранении санкций против России
11:15 25.09.2025
СМИ: США просили Венгрию и Словакию о сохранении санкций против России
в мире
россия
сша
словакия
евросоюз
венгрия
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США пока не оказывали конкретного давления на Словакию и Венгрию, чтобы те отказались от импорта российских энергоресурсов, за исключением просьбы о сохранении санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Есть более срочные меры, которые США могли бы предпринять, если бы они серьезно относились к сокращению российских энергетических доходов... Словакия и Венгрия пока не столкнулись с каким-либо конкретным давлением со стороны США, помимо просьбы о сохранении санкций ЕС против Москвы", - передает агентство. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия
сша
словакия
венгрия
в мире, россия, сша, словакия, евросоюз, венгрия
В мире, Россия, США, Словакия, Евросоюз, Венгрия
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США пока не оказывали конкретного давления на Словакию и Венгрию, чтобы те отказались от импорта российских энергоресурсов, за исключением просьбы о сохранении санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Есть более срочные меры, которые США могли бы предпринять, если бы они серьезно относились к сокращению российских энергетических доходов... Словакия и Венгрия пока не столкнулись с каким-либо конкретным давлением со стороны США, помимо просьбы о сохранении санкций ЕС против Москвы", - передает агентство.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам
25 августа, 18:13
 
В миреРоссияСШАСловакияЕвросоюзВенгрия
 
 
