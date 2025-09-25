Белый дом поручил агентствам США подготовить планы увольнений при шатдауне

https://ria.ru/20250925/ssha-2044178788.html
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Управление административно-бюджетной политики (OMB) Белого дома поручило правительственным агентствам США подготовить планы по сокращению персонала в случае остановки работы федерального правительства, сообщает издание Politico со ссылкой на меморандум управления. Согласно документу, бюджетное управление поручило агентствам определить программы, проекты и виды деятельности, по которым 1 октября прекратится дискреционное финансирование и для которых нет альтернативных источников средств. Агентства должны будут подготовить планы сокращения штата, выходящие за рамки стандартных неоплачиваемых отпусков, для вышеупомянутых направлений. Как утверждает Politico, вместо административных отпусков ожидается перманентная ликвидация рабочих мест в программах, не соответствующих приоритетам президента США Дональда Трампа. По словам одного из сотрудников OMB, список программ, которые будут продолжать свою работу, включает социальное обеспечение, программу страхования Medicare, льготы для ветеранов, военные операции, деятельность правоохранительных органов, Службу иммиграции и таможенного контроля, Таможенно-пограничную службу и управление воздушным движением. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок. Ранее Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с лидерами демократов в Конгрессе на фоне угрозы приостановки работы правительства, назвав их требования несерьёзными и нелепыми.
