США обсуждают меры против демпинга цен редкоземельных металлов, пишут СМИ

Reuters: США обсуждают с G7 и ЕС демпинг цен на редкоземельные металлы
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США ведут переговоры со странами "Большой семерки" (G7) и ЕС о широких торговых мерах для предотвращения ценового демпинга на рынке редкоземельных металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.
По информации источника агентства, обсуждающиеся шаги включают пошлины, ценовой минимум и другие меры.
Гонконгская газета South China Morning Post ранее писала, что Китай является крупнейшим производителем постоянных магнитов из редкоземельных металлов. Они являются важными компонентами электромобилей, ветряных турбин, смартфонов, самолетов и космических аппаратов. Согласно отчету аналитической компании Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных металлов и располагает более 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных металлов.
South China Morning Post пишет, что западные страны обеспокоены доминированием Китая в этой отрасли и стараются диверсифицировать поставки. Так, в августе власти Германии опубликовали план по получению не менее 30% постоянных магнитов для ветряков от альтернативных поставщиков к 2030 году, а к 2035 - не менее 50%. На данный момент 90% магнитов поставляет Китай. А компания Apple подписала контракт на 500 миллионов долларов на поставку постоянных магнитов и создание перерабатывающего завода с MP Materials, владельцем редкоземельного рудника Mountain Pass в Калифорнии.
