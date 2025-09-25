https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044262532.html
ВС России ударом по аэродрому уничтожили два самолета ВСУ
ВС России ударом по аэродрому уничтожили два самолета ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России ударом по аэродрому уничтожили два самолета ВСУ
В результате удара по полевому аэродрому противник потерял два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22, сообщило Минобороны РФ в четверг.
2025-09-25T12:29:00+03:00
2025-09-25T12:29:00+03:00
2025-09-25T12:47:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В результате удара по полевому аэродрому противник потерял два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22, сообщило Минобороны РФ в четверг."На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины". - говорится в сообщении.
ВС России ударом по аэродрому уничтожили два самолета ВСУ
ВС России ударом по аэродрому уничтожили два самолета ВСУ и десять БПЛА за сутки