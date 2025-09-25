Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 25.09.2025
Российские военные уничтожают точки снабжения ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен – РИА Новости. Расчеты барражирующих БПЛА "Куб-БЛА" группы "Конторы" группировки войск "Запад" уничтожают тыловые точки снабжения ВСУ на путях подвоза украинских военнослужащих к Купянску в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Грек". Ударный беспилотный летательный аппарат "Куб" может барражировать в воздухе в поисках цели, обнаружив, атакует ее. "Наши бойцы могут остановить "Молниями" и FPV что угодно, а мы уже - бить по нему "Кубами". В основном мы работаем за Купянск уже. Наш борт позволяет летать нам в глубокий тыл противника. Там дороги снабжения к Купянску, у них там перевалочные пункты, технику оставляют, БК (боеприпасы - ред.), ГСМ оставляют, чтоб их бойцы забирали, ну а мы делаем все, чтобы им нечего было забрать. Мы контролируем их ротацию, их подвозы", - рассказал "Грек". Он пояснил, что операторы данных БПЛА работают по всем стационарных целям в тыловых районах противника на данном участке. "У нас, в основном, стационарные цели – это остановившаяся техника, танки, которые стоят в капонирах, САУ (самоходные артустановки - ред.), блиндажи, опорники, установки связи, радиолакационные станции, РЭБ", - рассказал боец. Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
Российские военные уничтожают точки снабжения ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен – РИА Новости. Расчеты барражирующих БПЛА "Куб-БЛА" группы "Конторы" группировки войск "Запад" уничтожают тыловые точки снабжения ВСУ на путях подвоза украинских военнослужащих к Купянску в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Грек".
Ударный беспилотный летательный аппарат "Куб" может барражировать в воздухе в поисках цели, обнаружив, атакует ее.
"Наши бойцы могут остановить "Молниями" и FPV что угодно, а мы уже - бить по нему "Кубами". В основном мы работаем за Купянск уже. Наш борт позволяет летать нам в глубокий тыл противника. Там дороги снабжения к Купянску, у них там перевалочные пункты, технику оставляют, БК (боеприпасы - ред.), ГСМ оставляют, чтоб их бойцы забирали, ну а мы делаем все, чтобы им нечего было забрать. Мы контролируем их ротацию, их подвозы", - рассказал "Грек".
Он пояснил, что операторы данных БПЛА работают по всем стационарных целям в тыловых районах противника на данном участке.
"У нас, в основном, стационарные цели – это остановившаяся техника, танки, которые стоят в капонирах, САУ (самоходные артустановки - ред.), блиндажи, опорники, установки связи, радиолакационные станции, РЭБ", - рассказал боец.
Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север" с севера.
