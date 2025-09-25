https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044185453.html
ВСУ потеряли до взвода живой силы в Сумской области
ВСУ потеряли до взвода живой силы в Сумской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка и 158-й бригады ВСУ потеряли до взвода живой силы, двое попали в плен, пытаясь контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Боевики провели семь контратак штурмовыми группами 225-го полка и 158-й бригады в районе Алексеевки, Варачино и Кондратовки. Все они успеха не имели. "В ходе отражения уничтожено до взвода живой силы противника, двое взято в плен", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, огнем артиллерии и ударами дронов сорваны две попытки выдвижения ВСУ на позиции в районе Юнаковки и Алексеевки.
