Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044181173.html
Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ
Группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила танк М-84а, которым пользовались украинские военнослужащие, сообщил начальник пресс-центра группировки войск... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T05:07:00+03:00
2025-09-25T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
югославия
хорватия
сербия
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72 "урал"
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила танк М-84а, которым пользовались украинские военнослужащие, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Алексей Яковлев. "В течение суток противник потерял ... танк М-84а", - сказал Яковлев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. М-84а - модернизированная версия разработанного в Югославии на базе советского Т-72 танка М-84, получившая более мощный двигатель. Производилась в 80-е годы на заводе на территории нынешней Хорватии. По данным из открытых источников, до сих пор десятки этих танков стоят на вооружении у Сербии, Кувейта, Словении и Хорватии. Ранее стояли на вооружении и других государств, образовавшихся после распада Югославии.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
югославия
хорватия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
югославия, хорватия, сербия, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72 "урал", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Югославия, Хорватия, Сербия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72 "Урал", Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ

Группировка войск "Восток" уничтожила югославский танк М-84а ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила танк М-84а, которым пользовались украинские военнослужащие, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял ... танк М-84а", - сказал Яковлев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
24 сентября, 17:34
М-84а - модернизированная версия разработанного в Югославии на базе советского Т-72 танка М-84, получившая более мощный двигатель. Производилась в 80-е годы на заводе на территории нынешней Хорватии.
По данным из открытых источников, до сих пор десятки этих танков стоят на вооружении у Сербии, Кувейта, Словении и Хорватии. Ранее стояли на вооружении и других государств, образовавшихся после распада Югославии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЮгославияХорватияСербияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72 "Урал"Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала