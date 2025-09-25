https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044181173.html

Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила югославский танк, использовавшийся ВСУ

Группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила танк М-84а, которым пользовались украинские военнослужащие, сообщил начальник пресс-центра группировки войск... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила танк М-84а, которым пользовались украинские военнослужащие, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Алексей Яковлев. "В течение суток противник потерял ... танк М-84а", - сказал Яковлев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. М-84а - модернизированная версия разработанного в Югославии на базе советского Т-72 танка М-84, получившая более мощный двигатель. Производилась в 80-е годы на заводе на территории нынешней Хорватии. По данным из открытых источников, до сих пор десятки этих танков стоят на вооружении у Сербии, Кувейта, Словении и Хорватии. Ранее стояли на вооружении и других государств, образовавшихся после распада Югославии.

