https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044173800.html

Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин

Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин - РИА Новости, 25.09.2025

Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин

Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T02:56:00+03:00

2025-09-25T02:56:00+03:00

2025-09-25T02:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ян гагин

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142210/55/1422105586_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_ed1c5eede28437e0df4a34f6ed8e3003.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Мы неоднократно обнаруживали подобные находки. Очень часто они находились в расположении батальонов "Азов"*, "Кракен"* и других националистических батальонов, для которых была практически создана новая религия", - сказал Гагин. Он подчеркнул, что, судя по найденным предметам, украинские нацбаты в своей идеологии использовали смесь из несвязанных между собой культур. "Это смесь сатанинских культов, скандинавских культов и старославянских эпосов. То есть эта вот каша из непонятно чего была забита в голову неонацистов. Для них была создана новая религия, чтобы обособить их даже от своих семей, чтобы их оторвать от своих корней", - добавил он.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ян гагин, в мире, украина