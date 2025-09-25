Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин
Гагин: украинские нацбаты используют смесь из несвязанных между собой культур
Тренировка бойцов батальона "Азов". Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Мы неоднократно обнаруживали подобные находки. Очень часто они находились в расположении батальонов "Азов"*, "Кракен"* и других националистических батальонов, для которых была практически создана новая религия", - сказал Гагин.
Он подчеркнул, что, судя по найденным предметам, украинские нацбаты в своей идеологии использовали смесь из несвязанных между собой культур.
"Это смесь сатанинских культов, скандинавских культов и старославянских эпосов. То есть эта вот каша из непонятно чего была забита в голову неонацистов. Для них была создана новая религия, чтобы обособить их даже от своих семей, чтобы их оторвать от своих корней", - добавил он.
* Запрещенные в России террористические организации.
22 июня 2022, 17:18