Рейтинг@Mail.ru
Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:56 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044173800.html
Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин
Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин - РИА Новости, 25.09.2025
Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин
Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:56:00+03:00
2025-09-25T02:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ян гагин
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142210/55/1422105586_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_ed1c5eede28437e0df4a34f6ed8e3003.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Мы неоднократно обнаруживали подобные находки. Очень часто они находились в расположении батальонов "Азов"*, "Кракен"* и других националистических батальонов, для которых была практически создана новая религия", - сказал Гагин. Он подчеркнул, что, судя по найденным предметам, украинские нацбаты в своей идеологии использовали смесь из несвязанных между собой культур. "Это смесь сатанинских культов, скандинавских культов и старославянских эпосов. То есть эта вот каша из непонятно чего была забита в голову неонацистов. Для них была создана новая религия, чтобы обособить их даже от своих семей, чтобы их оторвать от своих корней", - добавил он.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142210/55/1422105586_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_7682cb96e05e8a81ba80eaf3c88c3bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ян гагин, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ян Гагин, В мире, Украина
Российские военные регулярно находят сатанистские алтари ВСУ, заявил Гагин

Гагин: украинские нацбаты используют смесь из несвязанных между собой культур

© AP Photo / Sergei ChuzavkovТренировка бойцов батальона "Азов"
Тренировка бойцов батальона Азов - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Тренировка бойцов батальона "Азов". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие регулярно находят сатанистские алтари на бывших позициях украинских военных, в том числе из нацбатов, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Мы неоднократно обнаруживали подобные находки. Очень часто они находились в расположении батальонов "Азов"*, "Кракен"* и других националистических батальонов, для которых была практически создана новая религия", - сказал Гагин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
Вчера, 17:34
Он подчеркнул, что, судя по найденным предметам, украинские нацбаты в своей идеологии использовали смесь из несвязанных между собой культур.
"Это смесь сатанинских культов, скандинавских культов и старославянских эпосов. То есть эта вот каша из непонятно чего была забита в голову неонацистов. Для них была создана новая религия, чтобы обособить их даже от своих семей, чтобы их оторвать от своих корней", - добавил он.
* Запрещенные в России террористические организации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯн ГагинВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала