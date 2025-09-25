https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044353329.html

С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко

С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит."У России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.

