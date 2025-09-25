Рейтинг@Mail.ru
С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 25.09.2025 (обновлено: 17:42 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044353329.html
С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко
С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.09.2025
С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:15:00+03:00
2025-09-25T17:42:00+03:00
россия
александр лукашенко
белоруссия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит."У России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044347686.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, москва
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Москва
С Россией выгодно сотрудничать в атомной сфере, заявил Лукашенко

Лукашенко назвал сотрудничество с Россией в атомной сфере выгодным

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит.
России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.
Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин рассказал о помощи России партнерам в атомной энергетике
Вчера, 17:02
 
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала