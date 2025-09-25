Рейтинг@Mail.ru
Советник лидера ОАЭ оценил значение Авраамовых соглашений
00:18 25.09.2025
Советник лидера ОАЭ оценил значение Авраамовых соглашений
Советник лидера ОАЭ оценил значение Авраамовых соглашений
ДУБАЙ, 25 сен - РИА Новости. Подписанные при посредничестве США в 2020 году "Авраамовы мирные соглашения" помогли предотвратить аннексию Западного берега Израилем, считает дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем. "Авраамовы соглашения" были основаны, по сути, на первой угрозе аннексии, которая существовала в то время. И я думаю, что "Авраамовы соглашения", по сути, предотвратили эту аннексию", - заявил Гаргаш в интервью американскому National Public Radio. Советник президента ОАЭ отметил, что в настоящее время "Авраамовы соглашения" находятся под угрозой из-за войны в Газе и угроз Израиля по аннексии Западного берега, однако потенциальное перемирие между ХАМАС и Израилем может снять часть этого напряжения. "Я должен сказать, что соглашение Авраама находится под угрозой: из-за войны в Газе, из-за угроз аннексии и так далее. Но оно по-прежнему остается одной из историй успеха в регионе, одной из историй успеха администрации Трампа. И я также уверен, как вы знаете, как только мы действительно достигнем прекращения огня в Газе - над чем мы все, как вы знаете, работаем - это на самом деле снимет часть напряжения", - отметил он. В начале сентября помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе заявила в интервью изданию Times of Israel, что возможная аннексия Израилем Западного берега реки Иордан стала бы для ОАЭ "красной линией", которая исключила бы возможность интеграции Тель-Авива с соседями по региону. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Советник лидера ОАЭ оценил значение Авраамовых соглашений

Анвар Гаргаш: Авраамовы соглашения помогли остановить аннексию Западного берега

Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
ДУБАЙ, 25 сен - РИА Новости. Подписанные при посредничестве США в 2020 году "Авраамовы мирные соглашения" помогли предотвратить аннексию Западного берега Израилем, считает дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.
"Авраамовы соглашения" были основаны, по сути, на первой угрозе аннексии, которая существовала в то время. И я думаю, что "Авраамовы соглашения", по сути, предотвратили эту аннексию", - заявил Гаргаш в интервью американскому National Public Radio.
Советник президента ОАЭ отметил, что в настоящее время "Авраамовы соглашения" находятся под угрозой из-за войны в Газе и угроз Израиля по аннексии Западного берега, однако потенциальное перемирие между ХАМАС и Израилем может снять часть этого напряжения.
"Я должен сказать, что соглашение Авраама находится под угрозой: из-за войны в Газе, из-за угроз аннексии и так далее. Но оно по-прежнему остается одной из историй успеха в регионе, одной из историй успеха администрации Трампа. И я также уверен, как вы знаете, как только мы действительно достигнем прекращения огня в Газе - над чем мы все, как вы знаете, работаем - это на самом деле снимет часть напряжения", - отметил он.
В начале сентября помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе заявила в интервью изданию Times of Israel, что возможная аннексия Израилем Западного берега реки Иордан стала бы для ОАЭ "красной линией", которая исключила бы возможность интеграции Тель-Авива с соседями по региону.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Заголовок открываемого материала