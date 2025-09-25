https://ria.ru/20250925/sochi-2044234586.html

Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности."Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале.Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.

