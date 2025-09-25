Рейтинг@Mail.ru
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 25.09.2025 (обновлено: 11:17 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/sochi-2044234586.html
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу - РИА Новости, 25.09.2025
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу
Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:09:00+03:00
2025-09-25T11:17:00+03:00
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592587_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_cc8a54d2fe51a1bcf68baaa9222fd151.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности."Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале.Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
https://ria.ru/20250924/vsu-2044128154.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592587_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_02ab223a1462afe5d28d1c5f6db6940d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи
Сочи
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу

Все пляжи в Сочи вернулись к обычному режиму работы после ограничений из-за БПЛА

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пляж в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности.
"Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ
24 сентября, 19:16
 
Сочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала