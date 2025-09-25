https://ria.ru/20250925/sochi-2044234586.html
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу - РИА Новости, 25.09.2025
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу
Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:09:00+03:00
2025-09-25T11:09:00+03:00
2025-09-25T11:17:00+03:00
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592587_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_cc8a54d2fe51a1bcf68baaa9222fd151.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности."Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале.Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
https://ria.ru/20250924/vsu-2044128154.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942592587_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_02ab223a1462afe5d28d1c5f6db6940d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи
Все пляжи в Сочи, закрытые из-за атак БПЛА, возобновили работу
Все пляжи в Сочи вернулись к обычному режиму работы после ограничений из-за БПЛА