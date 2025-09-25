https://ria.ru/20250925/sochi-2044178612.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко. Он добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета.

