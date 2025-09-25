https://ria.ru/20250925/sochi-2044178612.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 25.09.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:10:00+03:00
2025-09-25T04:10:00+03:00
2025-09-25T04:10:00+03:00
сочи
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко. Он добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета.
https://ria.ru/20250924/aeroflot-2044136461.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов