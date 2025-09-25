В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

https://ria.ru/20250925/sochi-2044171808.html

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

