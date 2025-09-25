https://ria.ru/20250925/sk-2044270725.html

СК завершил расследование дела о хищении активов "ИнвестНедвижимости"

СК завершил расследование дела о хищении активов "ИнвестНедвижимости"

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи завершили расследование против семи фигурантов дела о хищении активов на пять миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ, Людмилы Дементьевой и Дорина Шкиопки, обвиняемых в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее было завершено уголовное дело в отношении Сергея Трубина", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023 году Трубин, Талан, Назаренко, Седов, Гущин, Царелунгэ, Дементьева и Шкиопки, предоставив в нотариальные органы и ФНС подложные документы об изменении устава ООО "ИнвестНедвижимость" и состава органов его управления, незаконно приобрели права на активы ООО "ИнвестНедвижимость" стоимостью более пяти миллиардов рублей. Отмечается, что в настоящее время Трубин, Назаренко, Гущин, Седов и Царелунгэ арестованы, Талан находится под домашним арестом, а Дементьевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 27 миллионов рублей.

