СК завершил расследование дела о хищении активов "ИнвестНедвижимости" - РИА Новости, 25.09.2025
13:00 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/sk-2044270725.html
СК завершил расследование дела о хищении активов "ИнвестНедвижимости"
СК завершил расследование дела о хищении активов "ИнвестНедвижимости"
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи завершили расследование против семи фигурантов дела о хищении активов на пять миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ, Людмилы Дементьевой и Дорина Шкиопки, обвиняемых в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее было завершено уголовное дело в отношении Сергея Трубина", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023 году Трубин, Талан, Назаренко, Седов, Гущин, Царелунгэ, Дементьева и Шкиопки, предоставив в нотариальные органы и ФНС подложные документы об изменении устава ООО "ИнвестНедвижимость" и состава органов его управления, незаконно приобрели права на активы ООО "ИнвестНедвижимость" стоимостью более пяти миллиардов рублей. Отмечается, что в настоящее время Трубин, Назаренко, Гущин, Седов и Царелунгэ арестованы, Талан находится под домашним арестом, а Дементьевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 27 миллионов рублей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следователи завершили расследование против семи фигурантов дела о хищении активов на пять миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Юрия Талана, Владимира Назаренко, Антона Седова, Вячеслава Гущина, Вячеслава Царелунгэ, Людмилы Дементьевой и Дорина Шкиопки, обвиняемых в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее было завершено уголовное дело в отношении Сергея Трубина", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году Трубин, Талан, Назаренко, Седов, Гущин, Царелунгэ, Дементьева и Шкиопки, предоставив в нотариальные органы и ФНС подложные документы об изменении устава ООО "ИнвестНедвижимость" и состава органов его управления, незаконно приобрели права на активы ООО "ИнвестНедвижимость" стоимостью более пяти миллиардов рублей.
Отмечается, что в настоящее время Трубин, Назаренко, Гущин, Седов и Царелунгэ арестованы, Талан находится под домашним арестом, а Дементьевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 27 миллионов рублей.
Бенефициару "Корпорации СТС" вменяют хищение 508 миллионов рублей
24 сентября, 18:28
24 сентября, 18:28
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
