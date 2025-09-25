https://ria.ru/20250925/shtraf-2044247443.html
Суд признал законным штраф фотографу за сотрудничество с "Медузой"*
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный фотографу Евгению Фельдману** (иноагент) за сотрудничество с интернет-СМИ "Медуза"* (признано в РФ нежелательной организацией), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Фельдман участвовал в деятельности иностранной организации, включенной в реестр нежелательных, а именно - в иностранной неправительственной организации "Проект Медуза"*, где участвовал в деятельности YouTube-канала "Подкасты Медузы"* интернет-издания "Проект Медуза"*, - сказано в документе. Штраф назначил Гагаринский суд Москвы, Мосгорсуд признал его законным, отклонив апелляционную жалобу защиты. Минюст внес Фельдмана** в реестр иноагентов в мае этого года. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Признана в России нежелательной организацией* Признан в России иноагентом
