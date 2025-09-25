Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье
Учебный процесс в школе Зимы, где ранен подросток, продолжается в штатном режиме
© Фото : Следком38/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. В школе города Зимы, где подросток ранил ножом одноклассника, учебный процесс продолжается штатно, в школе проведут педагогическое расследование, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Утром в средней школе №9 Зимы на уроке ученик восьмого класса в ходе конфликта ударил сверстника раскладным ножом. СК завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. В медучреждении мальчику оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
19 сентября, 17:45
"Учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. Исполняющему обязанности министра образования Максиму Александровичу Парфенову поручил совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в школу направлены замминистра образования региона и директор областного центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке.
Жителя Приморья будут судить за нападение с ножом на полицейских
19 сентября, 05:42