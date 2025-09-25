https://ria.ru/20250925/shkolnik-2044211164.html

Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье

Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье - РИА Новости, 25.09.2025

Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье

В школе города Зимы, где подросток ранил ножом одноклассника, учебный процесс продолжается штатно, в школе проведут педагогическое расследование, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. В школе города Зимы, где подросток ранил ножом одноклассника, учебный процесс продолжается штатно, в школе проведут педагогическое расследование, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Утром в средней школе №9 Зимы на уроке ученик восьмого класса в ходе конфликта ударил сверстника раскладным ножом. СК завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. В медучреждении мальчику оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное. "Учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. Исполняющему обязанности министра образования Максиму Александровичу Парфенову поручил совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в школу направлены замминистра образования региона и директор областного центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке.

