Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье - РИА Новости, 25.09.2025
09:55 25.09.2025 (обновлено: 11:05 25.09.2025)
Появились подробности после инцидента с нападением школьника в Приангарье
зима
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. В школе города Зимы, где подросток ранил ножом одноклассника, учебный процесс продолжается штатно, в школе проведут педагогическое расследование, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Утром в средней школе №9 Зимы на уроке ученик восьмого класса в ходе конфликта ударил сверстника раскладным ножом. СК завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. В медучреждении мальчику оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное. "Учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. Исполняющему обязанности министра образования Максиму Александровичу Парфенову поручил совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в школу направлены замминистра образования региона и директор областного центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке.
зима
иркутская область
зима, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Зима, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
© Фото : Следком38/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. В школе города Зимы, где подросток ранил ножом одноклассника, учебный процесс продолжается штатно, в школе проведут педагогическое расследование, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Утром в средней школе №9 Зимы на уроке ученик восьмого класса в ходе конфликта ударил сверстника раскладным ножом. СК завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. В медучреждении мальчику оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.
"Учебный процесс продолжается в штатном режиме. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. Исполняющему обязанности министра образования Максиму Александровичу Парфенову поручил совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в школу направлены замминистра образования региона и директор областного центра профилактики, реабилитации и коррекции, которые проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке.
Зима
Иркутская область
Игорь Кобзев
Следственный комитет России (СК РФ)
Происшествия
 
 
