Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 25.09.2025 (обновлено: 11:06 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/shkolnik--2044195448.html
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры - РИА Новости, 25.09.2025
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры
Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T08:51:00+03:00
2025-09-25T11:06:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
иркутская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044231435_0:0:607:342_1920x0_80_0_0_e988a26c9a013adb2f868e1e42a45e05.jpg
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям, сообщает ГУМВД по региону.В четверг в полицию Зимы поступило сообщение об инциденте, который произошел в одной из школ города."Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным СК, пострадавшему оказана медпомощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.
https://ria.ru/20250919/podrostok-2043044870.html
https://ria.ru/20250915/podrostok-2042070273.html
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044231435_14:0:567:415_1920x0_80_0_0_521a0add2fc99489104fcb5d6c4687a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, иркутская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Иркутская область, Происшествия
В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры

Школьник в Приангарье ударил одноклассника ножом во время ссоры, заведено дело

© Фото : Следком38/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Следком38/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям, сообщает ГУМВД по региону.
В четверг в полицию Зимы поступило сообщение об инциденте, который произошел в одной из школ города.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
19 сентября, 17:45
"Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным СК, пострадавшему оказана медпомощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
15 сентября, 17:15
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияИркутская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала