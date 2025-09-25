В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры
Школьник в Приангарье ударил одноклассника ножом во время ссоры, заведено дело
© Фото : Следком38/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом в Зиме Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям, сообщает ГУМВД по региону.
В четверг в полицию Зимы поступило сообщение об инциденте, который произошел в одной из школ города.
Омбудсмен рассказала о подростке, пришедшем в воронежскую школу с ножами
19 сентября, 17:45
"Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным СК, пострадавшему оказана медпомощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.
Подростку, ударившему приятеля ножом в живот, вынесли приговор
15 сентября, 17:15