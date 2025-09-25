https://ria.ru/20250925/shkolnik--2044195448.html

В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры

В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры - РИА Новости, 25.09.2025

В Приангарье школьник ударил одноклассника ножом во время ссоры

Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям,... РИА Новости, 25.09.2025

ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Подросток в школе города Зима Иркутской области во время урока ударил одноклассника ножом, проводится расследование в рамках уголовного дела по двум статьям, сообщает ГУМВД по региону.В четверг в полицию Зимы поступило сообщение об инциденте, который произошел в одной из школ города."Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным СК, пострадавшему оказана медпомощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.Прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.

