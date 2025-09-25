Готовность новой школы в подмосковных Химках составляет 80%

Рейтинг@Mail.ru
10:22 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/shkola-2044216477.html
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Строительная готовность школы в микрорайоне Подрезково в Химках составляет 80%, учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи учеников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Школа строится в ЖК "1-й Шереметьевский". Сейчас специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку. "На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт", — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов, его слова приводит пресс-служба. Общая площадь здания — почти 20 тысяч квадратных метров. Новое учебное учреждение будет оборудовано двумя спортзалами — для начальной и старшей школы, а также хореографическим классом. Будет предусмотрен большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы. Отмечать праздники и вспоминать памятные даты дети смогут в просторном актовом зале на 550 мест. Отдельно предусмотрят пространство для выставок. В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. Прилегающую территорию школы украсит зеленый сквер.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Строительная готовность школы в микрорайоне Подрезково в Химках составляет 80%, учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи учеников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школа строится в ЖК "1-й Шереметьевский". Сейчас специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку.
"На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт", — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов, его слова приводит пресс-служба.
Общая площадь здания — почти 20 тысяч квадратных метров. Новое учебное учреждение будет оборудовано двумя спортзалами — для начальной и старшей школы, а также хореографическим классом. Будет предусмотрен большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы.
Отмечать праздники и вспоминать памятные даты дети смогут в просторном актовом зале на 550 мест. Отдельно предусмотрят пространство для выставок.
В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. Прилегающую территорию школы украсит зеленый сквер.
