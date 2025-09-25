https://ria.ru/20250925/shkola-2044216477.html
Готовность новой школы в подмосковных Химках составляет 80%
Готовность новой школы в подмосковных Химках составляет 80% - РИА Новости, 25.09.2025
Готовность новой школы в подмосковных Химках составляет 80%
Строительная готовность школы в микрорайоне Подрезково в Химках составляет 80%, учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи учеников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:22:00+03:00
2025-09-25T10:22:00+03:00
2025-09-25T10:22:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044215788_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90981fa1995de4d4223e40da8ac9d189.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Строительная готовность школы в микрорайоне Подрезково в Химках составляет 80%, учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи учеников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Школа строится в ЖК "1-й Шереметьевский". Сейчас специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку. "На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт", — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов, его слова приводит пресс-служба. Общая площадь здания — почти 20 тысяч квадратных метров. Новое учебное учреждение будет оборудовано двумя спортзалами — для начальной и старшей школы, а также хореографическим классом. Будет предусмотрен большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы. Отмечать праздники и вспоминать памятные даты дети смогут в просторном актовом зале на 550 мест. Отдельно предусмотрят пространство для выставок. В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. Прилегающую территорию школы украсит зеленый сквер.
https://ria.ru/20250916/fakel-2042249497.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044215788_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ec77454ee8c47d38bf6f4f61e95fe481.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), школа
Химки (городской округ в Московской области), Школа
Готовность новой школы в подмосковных Химках составляет 80%
Стройготовность новой школы в Химках составляет 80%
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Строительная готовность школы в микрорайоне Подрезково в Химках составляет 80%, учебное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи учеников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школа строится в ЖК "1-й Шереметьевский". Сейчас специалисты ремонтируют фасад здания, подключают инженерные системы и проводят чистовую отделку.
"На данный момент завершено 80% всех монтажных работ. Осталось только подключить автоматику, смонтировать вентиляцию. И вскоре будем готовы принимать тепло. В этой школе будет предусмотрен индивидуальный тепловой пункт", — рассказал руководитель подрядной организации Игорь Андропов, его слова приводит пресс-служба.
Общая площадь здания — почти 20 тысяч квадратных метров. Новое учебное учреждение будет оборудовано двумя спортзалами — для начальной и старшей школы, а также хореографическим классом. Будет предусмотрен большой бассейн с пятью дорожками. Сейчас специалисты проводят в нем гидроизоляцию и отделочные работы.
Отмечать праздники и вспоминать памятные даты дети смогут в просторном актовом зале на 550 мест. Отдельно предусмотрят пространство для выставок.
В образовательном учреждении будут работать лифты — пассажирский и грузовой. Прилегающую территорию школы украсит зеленый сквер.