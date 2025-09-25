https://ria.ru/20250925/shapsha-2044442336.html

Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования

Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования - РИА Новости, 25.09.2025

Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:26:00+03:00

2025-09-25T22:26:00+03:00

2025-09-25T22:26:00+03:00

калужская область

технологии

калужская область

владислав шапша

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере образования. "Работаю в Москве. Встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Обсудили результаты сотрудничества и перспективы внедрения информационных технологий в сфере образования", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что Калужская область первой в России в качестве "пилота" внедрила в 2022 году информационную систему "Моя школа", созданную на основе сервисов "Московской электронной школы". По результатам были получены хорошие отзывы от учителей, учащихся, родителей и принято решение масштабировать использование данной системы. Сейчас в ней работают 334 учебных заведения региона. Платформа постоянно развивается и модернизируется, подчеркнул губернатор, снижается количество ошибок, улучшается интерфейс — система становится более стабильной. "Планируем расширять использование системы на дополнительное и среднее профессиональное образование. Обсудили с Сергеем Семеновичем вопросы технической и методической помощи для внедрения и дальнейшей работы этих модулей, а также для бесперебойной работы модуля общего образования", - отметил глава Калужской области.

https://ria.ru/20250911/shapsha-2041206909.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, калужская область, владислав шапша, сергей собянин