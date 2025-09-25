https://ria.ru/20250925/shapsha-2044442336.html
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере образования. "Работаю в Москве. Встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Обсудили результаты сотрудничества и перспективы внедрения информационных технологий в сфере образования", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что Калужская область первой в России в качестве "пилота" внедрила в 2022 году информационную систему "Моя школа", созданную на основе сервисов "Московской электронной школы". По результатам были получены хорошие отзывы от учителей, учащихся, родителей и принято решение масштабировать использование данной системы. Сейчас в ней работают 334 учебных заведения региона. Платформа постоянно развивается и модернизируется, подчеркнул губернатор, снижается количество ошибок, улучшается интерфейс — система становится более стабильной. "Планируем расширять использование системы на дополнительное и среднее профессиональное образование. Обсудили с Сергеем Семеновичем вопросы технической и методической помощи для внедрения и дальнейшей работы этих модулей, а также для бесперебойной работы модуля общего образования", - отметил глава Калужской области.
