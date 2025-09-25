Рейтинг@Mail.ru
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:26 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/shapsha-2044442336.html
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования - РИА Новости, 25.09.2025
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:26:00+03:00
2025-09-25T22:26:00+03:00
калужская область
технологии
калужская область
владислав шапша
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере образования. "Работаю в Москве. Встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Обсудили результаты сотрудничества и перспективы внедрения информационных технологий в сфере образования", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что Калужская область первой в России в качестве "пилота" внедрила в 2022 году информационную систему "Моя школа", созданную на основе сервисов "Московской электронной школы". По результатам были получены хорошие отзывы от учителей, учащихся, родителей и принято решение масштабировать использование данной системы. Сейчас в ней работают 334 учебных заведения региона. Платформа постоянно развивается и модернизируется, подчеркнул губернатор, снижается количество ошибок, улучшается интерфейс — система становится более стабильной. "Планируем расширять использование системы на дополнительное и среднее профессиональное образование. Обсудили с Сергеем Семеновичем вопросы технической и методической помощи для внедрения и дальнейшей работы этих модулей, а также для бесперебойной работы модуля общего образования", - отметил глава Калужской области.
https://ria.ru/20250911/shapsha-2041206909.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, калужская область, владислав шапша, сергей собянин
Калужская область, Технологии, Калужская область, Владислав Шапша, Сергей Собянин
Шапша обсудил с Собяниным внедрение ИТ в сфере образования

Шапша обсудил с Собяниным сотрудничество по внедрению ИТ-технологий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие сотрудничества по внедрению информационных технологий в сфере образования.
"Работаю в Москве. Встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Обсудили результаты сотрудничества и перспективы внедрения информационных технологий в сфере образования", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Калужская область первой в России в качестве "пилота" внедрила в 2022 году информационную систему "Моя школа", созданную на основе сервисов "Московской электронной школы". По результатам были получены хорошие отзывы от учителей, учащихся, родителей и принято решение масштабировать использование данной системы. Сейчас в ней работают 334 учебных заведения региона. Платформа постоянно развивается и модернизируется, подчеркнул губернатор, снижается количество ошибок, улучшается интерфейс — система становится более стабильной.
"Планируем расширять использование системы на дополнительное и среднее профессиональное образование. Обсудили с Сергеем Семеновичем вопросы технической и методической помощи для внедрения и дальнейшей работы этих модулей, а также для бесперебойной работы модуля общего образования", - отметил глава Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Шапша дал старт строительству складского комплекса в "Ворсино"
11 сентября, 14:39
 
Калужская областьТехнологииКалужская областьВладислав ШапшаСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала