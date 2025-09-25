https://ria.ru/20250925/shahed-2044228221.html
На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ
2025-09-25T10:55:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд западных стран пытаются создать собственные аналоги высокоэффективных иранских дронов Shahed, сообщает газета Wall Street Journal. "Компании в США, Китае, Франции и Великобритании, а также других странах работают над собственными беспилотниками, которые могли бы составить конкуренцию Shahed", - пишет издание. Газета подчеркивает, что иранские дроны особенно эффективны при "насыщающей" атаке, когда количество БПЛА существенно превышает способность систем ПВО поразить все цели. При этом Запад сильно отстает в разработке беспилотных систем и сталкивается с рядом проблем, включая высокие затраты на их производство, пишет газета.
