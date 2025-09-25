Рейтинг@Mail.ru
На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ
10:55 25.09.2025 (обновлено: 11:02 25.09.2025)
На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ
На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ - РИА Новости, 25.09.2025
На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ
Ряд западных стран пытаются создать собственные аналоги высокоэффективных иранских дронов Shahed, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд западных стран пытаются создать собственные аналоги высокоэффективных иранских дронов Shahed, сообщает газета Wall Street Journal. "Компании в США, Китае, Франции и Великобритании, а также других странах работают над собственными беспилотниками, которые могли бы составить конкуренцию Shahed", - пишет издание. Газета подчеркивает, что иранские дроны особенно эффективны при "насыщающей" атаке, когда количество БПЛА существенно превышает способность систем ПВО поразить все цели. При этом Запад сильно отстает в разработке беспилотных систем и сталкивается с рядом проблем, включая высокие затраты на их производство, пишет газета.
Израильская система ПВО Железный купол
Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками
15 октября 2024, 19:14
 
