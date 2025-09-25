https://ria.ru/20250925/shahed-2044228221.html

На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ

На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ - РИА Новости, 25.09.2025

На Западе пытаются создать аналоги иранских дронов Shahed, пишет WSJ

Ряд западных стран пытаются создать собственные аналоги высокоэффективных иранских дронов Shahed, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T10:55:00+03:00

2025-09-25T10:55:00+03:00

2025-09-25T11:02:00+03:00

в мире

сша

китай

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907695015_0:48:911:560_1920x0_80_0_0_58483f4477fd5744372d5d16ec3c002b.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд западных стран пытаются создать собственные аналоги высокоэффективных иранских дронов Shahed, сообщает газета Wall Street Journal. "Компании в США, Китае, Франции и Великобритании, а также других странах работают над собственными беспилотниками, которые могли бы составить конкуренцию Shahed", - пишет издание. Газета подчеркивает, что иранские дроны особенно эффективны при "насыщающей" атаке, когда количество БПЛА существенно превышает способность систем ПВО поразить все цели. При этом Запад сильно отстает в разработке беспилотных систем и сталкивается с рядом проблем, включая высокие затраты на их производство, пишет газета.

https://ria.ru/20241015/izrail-1978218335.html

сша

китай

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, франция