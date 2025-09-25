https://ria.ru/20250925/sevastopol-2044402811.html
Развожаев рассказал, когда стабилизирую ситуацию с бензином в Севастополе
2025-09-25T19:17:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Ситуацию с дефицитом бензина самой востребованной марки AИ-95 в Севастополе стабилизируют в течение двух дней, поставки уже идут, проблем с дизельным топливом нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Бензин в настоящее время везется в Севастополь. Вчера было завезено большое количество AИ-95. Все необходимые запасы движутся в сторону Севастополя и ежедневно будут пополняться заправочные станции. Что касается бензина марки AИ-95, ситуация должна быть стабилизирована в течение двух дней, с АИ-92 - больше сложностей, но его потребление относительно небольшое в Севастополе, по дизельному топливу существующие запасы не подразумевают никакого перерыва в его наличии", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ. По словам губернатора города, дефицит бензина сложился по объективным причинам, связанными с регламентными и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны, транспортной логистикой и искусственным ажиотажем. "Поэтому сложился сезонный дефицит, и временные перебои в поставках по топливу периодически возникают", - заключил Развожаев.
