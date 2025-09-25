Рейтинг@Mail.ru
СБУ проводит обыски у экс-детективов НАБУ по делам об ОПГ - РИА Новости, 25.09.2025
10:12 25.09.2025
СБУ проводит обыски у экс-детективов НАБУ по делам об ОПГ
СБУ проводит обыски у экс-детективов НАБУ по делам об ОПГ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. СБУ проводит в четверг обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делам о раскрытии организованных преступных групп в госструктурах, сообщили в ведомстве. "Национальное бюро сообщает, что сегодня СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие сотрудники "Украинских железных дорог"), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. В ведомстве предположили, что обыски связаны с делами по раскрытиям организованных преступных групп на государственных предприятиях и в органах власти. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров рассказал РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Директор НАБУ Семен Кривонос 5 сентября объявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также сделал заявление, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинского руководства.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. СБУ проводит в четверг обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делам о раскрытии организованных преступных групп в госструктурах, сообщили в ведомстве.
"Национальное бюро сообщает, что сегодня СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие сотрудники "Украинских железных дорог"), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В ведомстве предположили, что обыски связаны с делами по раскрытиям организованных преступных групп на государственных предприятиях и в органах власти.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров рассказал РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Директор НАБУ Семен Кривонос 5 сентября объявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также сделал заявление, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинского руководства.
