Саркози обжалует решение суда

2025-09-25T14:50:00+03:00

николя саркози

франция

в мире

ливия

ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года."Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать (в тюрьме - ред.), но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.По словам Саркози, вынесенный ему приговор является "несправедливостью" и "скандалом". Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.Саркози также заявил, что судебное разбирательство навредило имиджу Франции."Если кто-то и предал французов, то это не я, а эта невероятная несправедливость, свидетелями которой вы только что стали... Я до последнего вздоха буду бороться, чтобы доказать свою полную невиновность", - добавил политик.В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

