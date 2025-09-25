Саркози обжалует решение суда

Рейтинг@Mail.ru
14:50 25.09.2025 (обновлено: 16:55 25.09.2025)
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года."Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать (в тюрьме - ред.), но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.По словам Саркози, вынесенный ему приговор является "несправедливостью" и "скандалом". Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.Саркози также заявил, что судебное разбирательство навредило имиджу Франции."Если кто-то и предал французов, то это не я, а эта невероятная несправедливость, свидетелями которой вы только что стали... Я до последнего вздоха буду бороться, чтобы доказать свою полную невиновность", - добавил политик.В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
© Getty Images / Remon HaazenБывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. 25 сентября 2025
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. 25 сентября 2025
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать (в тюрьме - ред.), но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
Во Франции назвали приговор Саркози мягким
Вчера, 15:27
По словам Саркози, вынесенный ему приговор является "несправедливостью" и "скандалом". Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.
Саркози также заявил, что судебное разбирательство навредило имиджу Франции.
"Если кто-то и предал французов, то это не я, а эта невероятная несправедливость, свидетелями которой вы только что стали... Я до последнего вздоха буду бороться, чтобы доказать свою полную невиновность", - добавил политик.
В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Саркози раскритиковал возможное вступление Украины в ЕС или НАТО
4 сентября, 11:27
 
