https://ria.ru/20250925/sarkozi-2044299204.html
Саркози обжалует решение суда
Саркози обжалует решение суда - РИА Новости, 25.09.2025
Саркози обжалует решение суда
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:50:00+03:00
2025-09-25T14:50:00+03:00
2025-09-25T16:55:00+03:00
николя саркози
франция
в мире
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044342927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37cdd01711921a104e8bd83e73db03a4.jpg
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года."Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать (в тюрьме - ред.), но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.По словам Саркози, вынесенный ему приговор является "несправедливостью" и "скандалом". Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.Саркози также заявил, что судебное разбирательство навредило имиджу Франции."Если кто-то и предал французов, то это не я, а эта невероятная несправедливость, свидетелями которой вы только что стали... Я до последнего вздоха буду бороться, чтобы доказать свою полную невиновность", - добавил политик.В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
https://ria.ru/20250925/politik-2044311071.html
https://ria.ru/20250904/sarkozi-2039624673.html
франция
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044342927_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93934d30a896f84d973a224bfdc083c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николя саркози, франция, в мире, ливия
Николя Саркози, Франция, В мире, Ливия
Саркози обжалует решение суда
Саркози обжалует свой приговор к пяти годам тюрьмы
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Если они непременно хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать (в тюрьме - ред.), но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
По словам Саркози
, вынесенный ему приговор является "несправедливостью" и "скандалом". Бывший президент обратил внимание на то, что суду так и не удалось найти доказательств того, что ливийские средства были использованы в рамках его избирательной кампании.
Саркози также заявил, что судебное разбирательство навредило имиджу Франции
.
"Если кто-то и предал французов, то это не я, а эта невероятная несправедливость, свидетелями которой вы только что стали... Я до последнего вздоха буду бороться, чтобы доказать свою полную невиновность", - добавил политик.
В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии
50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.