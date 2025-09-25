Рейтинг@Mail.ru
Суд в Париже вынес приговор Саркози
14:07 25.09.2025 (обновлено: 16:56 25.09.2025)
Суд в Париже вынес приговор Саркози
Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году
париж
в мире
франция
николя саркози
ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, передает телеканал BFMTV."Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. &lt;…&gt; Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели", — говорится в публикации.Это максимальный тюремный срок за участие в преступном сговоре, уточняет BFMTV. Кроме того, Саркози назначили штраф в размере 100 тысяч евро.В течение месяца экс-президента вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. Подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.Саркози обжалует решение суда."Если они хотят, &lt;…&gt; чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Естественно, я подам апелляцию", — сказал он.Саркози признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по делу о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Обвинение запрашивало для него семь лет тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.Кроме того, суд признал виновными и вынес приговоры еще нескольким фигурантам. Глава администрации Саркози Клод Геан и бизнесмен Александр Джури получили по шесть лет лишения свободы, политик Брис Ортефе — два года. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял Министерство труда и МВД.Расследование началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016-м франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с пятью миллионами евро наличными. По его словам, два раза он передавал деньги Геану, а один раз — лично Саркози. В ноябре 2020-го Такиеддин от этих обвинений отказался. Он умер 23 сентября в Бейруте в возрасте 75 лет.
париж
франция
ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, передает телеканал BFMTV.
"Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. <…> Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели", — говорится в публикации.
Это максимальный тюремный срок за участие в преступном сговоре, уточняет BFMTV. Кроме того, Саркози назначили штраф в размере 100 тысяч евро.
В течение месяца экс-президента вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. Подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.
Саркози обжалует решение суда.
"Если они хотят, <…> чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Естественно, я подам апелляцию", — сказал он.
Саркози признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по делу о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Обвинение запрашивало для него семь лет тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.
Кроме того, суд признал виновными и вынес приговоры еще нескольким фигурантам. Глава администрации Саркози Клод Геан и бизнесмен Александр Джури получили по шесть лет лишения свободы, политик Брис Ортефе — два года. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял Министерство труда и МВД.
Расследование началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.
В 2016-м франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с пятью миллионами евро наличными. По его словам, два раза он передавал деньги Геану, а один раз — лично Саркози. В ноябре 2020-го Такиеддин от этих обвинений отказался. Он умер 23 сентября в Бейруте в возрасте 75 лет.
