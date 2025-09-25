https://ria.ru/20250925/sarkozi--2044283692.html

Суд в Париже вынес приговор Саркози

Суд в Париже вынес приговор Саркози - РИА Новости, 25.09.2025

Суд в Париже вынес приговор Саркози

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:07:00+03:00

2025-09-25T14:07:00+03:00

2025-09-25T16:56:00+03:00

париж

в мире

франция

николя саркози

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044337609_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_f82c9aede6f7ef9f4b9df27367453776.jpg

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году, передает телеканал BFMTV."Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. <…> Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели", — говорится в публикации.Это максимальный тюремный срок за участие в преступном сговоре, уточняет BFMTV. Кроме того, Саркози назначили штраф в размере 100 тысяч евро.В течение месяца экс-президента вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. Подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение.Саркози обжалует решение суда."Если они хотят, <…> чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Естественно, я подам апелляцию", — сказал он.Саркози признали виновным в преступном сговоре, но оправдали по делу о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Обвинение запрашивало для него семь лет тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.Кроме того, суд признал виновными и вынес приговоры еще нескольким фигурантам. Глава администрации Саркози Клод Геан и бизнесмен Александр Джури получили по шесть лет лишения свободы, политик Брис Ортефе — два года. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял Министерство труда и МВД.Расследование началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016-м франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с пятью миллионами евро наличными. По его словам, два раза он передавал деньги Геану, а один раз — лично Саркози. В ноябре 2020-го Такиеддин от этих обвинений отказался. Он умер 23 сентября в Бейруте в возрасте 75 лет.

https://ria.ru/20250615/orden-2022902485.html

https://ria.ru/20241214/politika-1989198080.html

https://ria.ru/20250115/arest-1993792784.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, в мире, франция, николя саркози