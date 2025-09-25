Рейтинг@Mail.ru
Лимаренко заявил о возможности возвращения Exxon в "Сахалин-1"
07:55 25.09.2025
Лимаренко заявил о возможности возвращения Exxon в "Сахалин-1"
Указ президента РФ Владимира Путина об условиях передачи доли в "Сахалине-1" иностранному участнику открыл возможности для возвращения американской ExxonMobil в РИА Новости, 25.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об условиях передачи доли в "Сахалине-1" иностранному участнику открыл возможности для возвращения американской ExxonMobil в проект, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "В настоящее время указ президента Российской Федерации открыл возможности для возвращения компании Exxon в проект "Сахалин-1", - сказал он, выступая на Международном Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина". Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года. Однако в середине августа президент России Владимир Путин своим указом прописал условия, при которых возможна передача доли в проекте иностранному участнику. Для этого последний должен заключить договоры поставки необходимого оборудования иностранного производства и поспособствовать отмене санкций, негативно влияющих на работу "Сахалина-1". Еще один пункт предполагает, что иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить на расчетный счет российского юрлица ООО "Сахалин-1" денежные средства в сумме накопленных взносов в ликвидационный фонд. Такой фонд есть в рамках каждого соглашения о разделе продукции и предназначен для финансирования мероприятий по ликвидации и консервации лицензионного участка по окончании действия СРП. Предполагалось, что все эти изменения связаны с возможным возвращением американского участника. Однако утвержденные правительством в августе новые требования для участников проекта "Сахалин-1" должны быть выполнены японской Sodeco и индийской ONGC, а ExxonMobil не упоминается. Оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей в проекте в 20%. В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничество в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только. Однако позднее глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил газете Financial Times, что американская компания не планирует возвращаться в Россию, но при этом ведет переговоры с российскими властями по поводу активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов. Проект "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае.
1920
1080
true
1920
1440
true
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об условиях передачи доли в "Сахалине-1" иностранному участнику открыл возможности для возвращения американской ExxonMobil в проект, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"В настоящее время указ президента Российской Федерации открыл возможности для возвращения компании Exxon в проект "Сахалин-1", - сказал он, выступая на Международном Дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина".
Проект "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Американская Exxon Neftegaz limited, владевшая 30% в проекте, с марта 2022 года находится в процессе выхода из него, ее долю власти РФ планируют продать до 1 января 2026 года.
Однако в середине августа президент России Владимир Путин своим указом прописал условия, при которых возможна передача доли в проекте иностранному участнику. Для этого последний должен заключить договоры поставки необходимого оборудования иностранного производства и поспособствовать отмене санкций, негативно влияющих на работу "Сахалина-1".
Еще один пункт предполагает, что иностранная сторона консорциума должна самостоятельно или через посредников зачислить на расчетный счет российского юрлица ООО "Сахалин-1" денежные средства в сумме накопленных взносов в ликвидационный фонд. Такой фонд есть в рамках каждого соглашения о разделе продукции и предназначен для финансирования мероприятий по ликвидации и консервации лицензионного участка по окончании действия СРП.
Предполагалось, что все эти изменения связаны с возможным возвращением американского участника. Однако утвержденные правительством в августе новые требования для участников проекта "Сахалин-1" должны быть выполнены японской Sodeco и индийской ONGC, а ExxonMobil не упоминается.
Оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей в проекте в 20%.
В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничество в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только. Однако позднее глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил газете Financial Times, что американская компания не планирует возвращаться в Россию, но при этом ведет переговоры с российскими властями по поводу активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Проект "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае.
