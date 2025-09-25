Рейтинг@Mail.ru
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
21:47 25.09.2025 (обновлено: 22:07 25.09.2025)
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил "Росатом"."Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в четверг в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча."План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения. Кроме того, документ включает поддержку развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и совместные усилия по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
Россия и Эфиопия подготовят дорожную карту строительства АЭС

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия и Эфиопия подписали документ, предусматривающий детальную проработку проекта строительства АЭС в Эфиопии и подготовку дорожной карты проекта, сообщил "Росатом".
"Росатом" и электроэнергетическая корпорация Эфиопии в четверг в Москве в рамках "Мировой атомной недели" подписали план действий, направленный на развитие проекта атомной электростанции в Эфиопии. Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча.
"План действий предусматривает создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования, а также подписание межправительственного соглашения. Кроме того, документ включает поддержку развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и совместные усилия по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
Россия и Эфиопия обменялись планом действий по развитию проекта АЭС
