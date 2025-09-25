https://ria.ru/20250925/rossiya-2044415295.html

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 25.09.2025

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября т.г. в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

