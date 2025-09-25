Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 25.09.2025
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября т.г. в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого сентября т.г. в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2025
