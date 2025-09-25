https://ria.ru/20250925/rossiya-2044415295.html
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями - РИА Новости, 25.09.2025
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:21:00+03:00
2025-09-25T20:21:00+03:00
2025-09-25T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого сентября т.г. в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044279351.html
брянская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
ПВО перехватила и уничтожила семь дронов над Белгородской и Брянской областями