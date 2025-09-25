https://ria.ru/20250925/rossiya-2044354052.html
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России - РИА Новости, 25.09.2025
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России
Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:16:00+03:00
2025-09-25T17:16:00+03:00
2025-09-25T17:16:00+03:00
россия
москва
владимир путин
новости - ядерные технологии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ba6ddfcf599121ea259401a081d59767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, новости - ядерные технологии, безопасность
Россия, Москва, Владимир Путин, Новости - Ядерные технологии, Безопасность
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России
Путин назвал ядерную безопасность абсолютным приоритетом для России