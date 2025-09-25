https://ria.ru/20250925/rossiya-2044354052.html

Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России

Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России - РИА Новости, 25.09.2025

Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России

Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:16:00+03:00

2025-09-25T17:16:00+03:00

2025-09-25T17:16:00+03:00

россия

москва

владимир путин

новости - ядерные технологии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044348512_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f555e6b00b7c6df8049dfae4a70c3f21.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

https://ria.ru/20250925/atom-2044322837.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, владимир путин, новости - ядерные технологии, безопасность