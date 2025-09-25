Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России - РИА Новости, 25.09.2025
17:16 25.09.2025
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России - РИА Новости, 25.09.2025
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России
Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2025
россия
москва
владимир путин
новости - ядерные технологии
безопасность
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
россия
москва
россия, москва, владимир путин, новости - ядерные технологии, безопасность
Россия, Москва, Владимир Путин, Новости - Ядерные технологии, Безопасность
Путин назвал обеспечение ядерной безопасности приоритетом для России

Путин назвал ядерную безопасность абсолютным приоритетом для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
Итоги Мировой атомной недели определят судьбу человечества, заявил Кириенко
Итоги Мировой атомной недели определят судьбу человечества, заявил Кириенко
Вчера, 16:01
 
РоссияМоскваВладимир ПутинНовости - Ядерные технологииБезопасность
 
 
