Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России
Журналист Томас Фази заявил, что России угрожает новая война с Европой
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази.
Это заявление он сделал после того, как на прошлой неделе председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет санкций против России.
“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил журналист.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
