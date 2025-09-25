Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044166526.html
Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России
Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России - РИА Новости, 25.09.2025
Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России
Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T00:55:00+03:00
2025-09-25T00:55:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d43a9f4db0c3428f826988b960753f34.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази.“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил журналист.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250922/voyna-2043352948.html
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9b595ccf0c95242ee193edb76c1efca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, НАТО
Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России

Журналист Томас Фази заявил, что России угрожает новая война с Европой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази.

Это заявление он сделал после того, как на прошлой неделе председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет санкций против России.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Россию ждет новая война
22 сентября, 08:00
“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил журналист.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россия надорвалась: Европа убедилась, что ВСУ теперь дойдут до Москвы
21 сентября, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала