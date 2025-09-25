https://ria.ru/20250925/rossiya-2044166526.html

Американский журналист раскрыл, кто собирается нанести удар по России

Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее, написал в соцсети X журналист Томас Фази.“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил журналист.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

