Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров

Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2025

Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров

Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:04:00+03:00

2025-09-25T22:04:00+03:00

2025-09-25T23:04:00+03:00

ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Переговоры проходят "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент (Египта - ред.) сможет его посетить, президент (РФ Владимир - ред.) Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи. По итогам встречи МИД РФ сообщил, что стороны обсудили также подготовку ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября.Также состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта."Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - добавили в министерстве.Ранее в четверг Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Сирии и президентом Боливии.

