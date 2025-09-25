Рейтинг@Mail.ru
22:04 25.09.2025 (обновлено: 23:04 25.09.2025)
Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров
в мире
россия
египет
москва
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Переговоры проходят "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент (Египта - ред.) сможет его посетить, президент (РФ Владимир - ред.) Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи. По итогам встречи МИД РФ сообщил, что стороны обсудили также подготовку ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября.Также состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта."Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - добавили в министерстве.Ранее в четверг Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Сирии и президентом Боливии.
в мире, россия, египет, москва, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Египет, Москва, Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Абдель Фаттах ас-Сиси
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
Вчера, 19:07
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента
16 сентября, 17:05
 
