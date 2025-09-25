https://ria.ru/20250925/rossija-2044440347.html
Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров
Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2025
Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров
Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:04:00+03:00
2025-09-25T22:04:00+03:00
2025-09-25T23:04:00+03:00
в мире
россия
египет
москва
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_5cbc4c1bd15d84049b8da1bd7d12569f.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сможет посетить российско-арабский саммит, который состоится в Москве в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Переговоры проходят "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Мы заканчиваем подготовку к российско-арабскому саммиту. Мы надеемся, что президент (Египта - ред.) сможет его посетить, президент (РФ Владимир - ред.) Путин надеется на встречу с ним", - сказал Лавров в начале встречи. По итогам встречи МИД РФ сообщил, что стороны обсудили также подготовку ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире 18-19 ноября.Также состоялся обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта."Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. Министры подтвердили важность продолжения активной внешнеполитической координации между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках", - добавили в министерстве.Ранее в четверг Лавров провел в ООН переговоры с главой МИД Сирии и президентом Боливии.
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html
https://ria.ru/20250916/privet-2042272348.html
россия
египет
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979773091_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_90d4ad29165cc49c6de203fec1d72641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, москва, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Египет, Москва, Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия надеется, что ас-Сиси посетит саммит в Москве, заявил Лавров
Лавров: Россия надеется, что ас-Сиси посетит российско-арабский саммит в Москве