https://ria.ru/20250925/rossija-2044269023.html

В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы

В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы - РИА Новости, 25.09.2025

В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы

Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:54:00+03:00

2025-09-25T12:54:00+03:00

2025-09-25T12:54:00+03:00

экономика

россия

китай

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847385246_0:119:3036:1827_1920x0_80_0_0_20f5d8d6d11f8a3eea1ab30b626c06a5.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории страны, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Завершая тезис про китайцев, мы же перезапустили все заводы, с которых ушли западные компании. У нас вот благодаря мерам защиты рынка и благодаря тем барьерам, которые мы возводим... и произошли первые инвестиции в 2019 году компании Haval", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24". Он также отметил, что одним из лидеров по локализации производства автомобилей является компания Chery. При этом глава Минпромторга не стал озвучивать названия некоторых партнеров, "дабы не создавать лишнего давления, лишних проблем". "Несколько крупных игроков из Китая к нам пришли с локализационными проектами и уже выпускают автомобили. Это очень важно, конечно, и для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями", - отметил министр.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто