25.09.2025
12:54 25.09.2025
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы - РИА Новости, 25.09.2025
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории РИА Новости, 25.09.2025
экономика
россия
китай
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории страны, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Завершая тезис про китайцев, мы же перезапустили все заводы, с которых ушли западные компании. У нас вот благодаря мерам защиты рынка и благодаря тем барьерам, которые мы возводим... и произошли первые инвестиции в 2019 году компании Haval", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24". Он также отметил, что одним из лидеров по локализации производства автомобилей является компания Chery. При этом глава Минпромторга не стал озвучивать названия некоторых партнеров, "дабы не создавать лишнего давления, лишних проблем". "Несколько крупных игроков из Китая к нам пришли с локализационными проектами и уже выпускают автомобили. Это очень важно, конечно, и для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями", - отметил министр.
экономика, россия, китай, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Китай, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
В России перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы

Алиханов: все оставленные западными компаниями автозаводы в России перезапустили

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе сборки автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Все оставленные западными компаниями автозаводы в России были перезапущены, благодаря защитным мерам китайские компании инвестируют в производство на территории страны, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Завершая тезис про китайцев, мы же перезапустили все заводы, с которых ушли западные компании. У нас вот благодаря мерам защиты рынка и благодаря тем барьерам, которые мы возводим... и произошли первые инвестиции в 2019 году компании Haval", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также отметил, что одним из лидеров по локализации производства автомобилей является компания Chery. При этом глава Минпромторга не стал озвучивать названия некоторых партнеров, "дабы не создавать лишнего давления, лишних проблем".
"Несколько крупных игроков из Китая к нам пришли с локализационными проектами и уже выпускают автомобили. Это очень важно, конечно, и для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями", - отметил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Возврат западных компаний опасен для России
26 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКитайАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Авто
 
 
