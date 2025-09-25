https://ria.ru/20250925/rossija-2044183058.html
В России разработали кадрового ИИ-агента
В России разработали кадрового ИИ-агента - РИА Новости, 25.09.2025
В России разработали кадрового ИИ-агента
Кадрового ИИ-агента, который может оформлять 100 кандидатов в минуту, разработали в России: за это время он считывает комплекты из 12 документов - паспорт,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T05:56:00+03:00
2025-09-25T05:56:00+03:00
2025-09-25T05:56:00+03:00
технологии
россия
китай
индия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кадрового ИИ-агента, который может оформлять 100 кандидатов в минуту, разработали в России: за это время он считывает комплекты из 12 документов - паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и другие, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines. "Российские ученые представили обновленного ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов, который распознает 100 комплектов для трудоустройства из 12 документов за 1 минуту без использования видеокарт... Замер осуществлялся на базовом комплекте документов, включающем сканы и фото 12 документов: основной разворот паспорта и страницы с пропиской, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, СТД-Р, военный билет, свидетельства ЗАГС о браке и рождении, диплом об образовании, загранпаспорт, водительское удостоверение", - сказали в компании. Искусственный интеллект умеет считывать 100 типов документов РФ и СНГ, а также документы Китая, Индии, Пакистана и более чем 230 других юрисдикций мира - даже те, которые оформлены рукописно. Такая технология может использоваться при найме иностранных сотрудников, она решает проблему неосведомленности кадровиков о структуре и форматах зарубежных документов. Агент работает без видеокарт и сканирует документы за секунды даже при пиковой нагрузке. Он обрабатывает данные на компьютере, смартфоне или сервере и не передает их в облачные сервисы и третьим лицам. "Нам удалось организовать процесс потоковой обработки документов таким образом, что ограничивающим техническим фактором стала не сама система, а скорость загрузки изображений. Наш ИИ-агент берет рутину на себя, работает быстрее человека и одинаково хорошо разбирается в нескольких тысячах видов документов. Это позволяет избежать лишних трат времени и ресурсов, оформив сотрудника без бюрократии и сбоев", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
https://ria.ru/20250922/ii-2043602171.html
https://ria.ru/20250707/mts-2027568367.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_197:0:1221:768_1920x0_80_0_0_8acfb43746e4d3f37ce96852b0edd9ba.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, индия, снг
Технологии, Россия, Китай, Индия, СНГ
В России разработали кадрового ИИ-агента
В России разработали ИИ-агента, способного оформлять сто кандидатов в минуту
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кадрового ИИ-агента, который может оформлять 100 кандидатов в минуту, разработали в России: за это время он считывает комплекты из 12 документов - паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и другие, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые представили обновленного ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов, который распознает 100 комплектов для трудоустройства из 12 документов за 1 минуту без использования видеокарт... Замер осуществлялся на базовом комплекте документов, включающем сканы и фото 12 документов: основной разворот паспорта и страницы с пропиской, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, СТД-Р, военный билет, свидетельства ЗАГС о браке и рождении, диплом об образовании, загранпаспорт, водительское удостоверение", - сказали в компании.
Искусственный интеллект умеет считывать 100 типов документов РФ
и СНГ
, а также документы Китая
, Индии
, Пакистана
и более чем 230 других юрисдикций мира - даже те, которые оформлены рукописно. Такая технология может использоваться при найме иностранных сотрудников, она решает проблему неосведомленности кадровиков о структуре и форматах зарубежных документов.
Агент работает без видеокарт и сканирует документы за секунды даже при пиковой нагрузке. Он обрабатывает данные на компьютере, смартфоне или сервере и не передает их в облачные сервисы и третьим лицам.
"Нам удалось организовать процесс потоковой обработки документов таким образом, что ограничивающим техническим фактором стала не сама система, а скорость загрузки изображений. Наш ИИ-агент берет рутину на себя, работает быстрее человека и одинаково хорошо разбирается в нескольких тысячах видов документов. Это позволяет избежать лишних трат времени и ресурсов, оформив сотрудника без бюрократии и сбоев", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.