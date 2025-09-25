https://ria.ru/20250925/rospotrebnadzor-2044446117.html

Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций

25.09.2025

Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) с начала осени в России не отмечается, за последнюю неделю фиксируется снижение, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее СМИ сообщали, что с наступлением осени в России фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями. "Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение - почти на 10%", - рассказали в пресс-службе. Острые кишечные инфекции - это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.

