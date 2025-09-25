https://ria.ru/20250925/rospotrebnadzor-2044446117.html
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций - РИА Новости, 25.09.2025
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций
Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) с начала осени в России не отмечается, за последнюю неделю фиксируется снижение, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:03:00+03:00
2025-09-25T23:03:00+03:00
2025-09-25T23:03:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) с начала осени в России не отмечается, за последнюю неделю фиксируется снижение, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее СМИ сообщали, что с наступлением осени в России фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями. "Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение - почти на 10%", - рассказали в пресс-службе. Острые кишечные инфекции - это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными кишечными микробами. Возбудители могут попадать в организм человека с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода.
https://ria.ru/20250924/rassledovanie-2044113458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке кишечных инфекций
Роспотребнадзор не отмечает роста заболеваемости кишечными инфекциями