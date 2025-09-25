https://ria.ru/20250925/rosatom-2044428269.html

"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях

"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях - РИА Новости, 25.09.2025

"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях

Специалисты обсудили медицинские технологии в рамках дискуссии "Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет — реальность или киберпанк?", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:06:00+03:00

2025-09-25T21:06:00+03:00

2025-09-25T21:06:00+03:00

время науки

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

медицина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044427931_0:44:828:510_1920x0_80_0_0_0f03abedcb4421cf133c1d596521ebfb.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Специалисты обсудили медицинские технологии в рамках дискуссии "Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет — реальность или киберпанк?", сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".Дискуссия прошла в рамках Мировой атомной недели, приуроченной к празднованию 80-летия российской атомной промышленности. Спикеры поделились взглядами на развитие технологий медицины на рубеже ХХ и ХХI веков, международным опытом внедрения инноваций в сфере здравоохранения для лечения, профилактики и улучшения качества жизни людей.Директор научно-производственного центра медицинских изделий АО "НИИТФА" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом") Владислав Парфенов представил перспективы технологии биофабрикации. Инновационные решения в этой области позволяют формировать эквиваленты живых тканей, способных в ближайшем будущем найти применение в клинической практике, прежде всего – в трансплантологии."В нашей стране не так много клеточных продуктов, которые используются в клинической практике. В мире их всего порядка 50. Есть четкий тренд на увеличение этого количества. Конечно, этот процесс небыстрый в связи с тем, что продукт достаточно сложный, долго проходят регистрационно-разрешительные процедуры. И стоимость такого продукта достаточно высока", – поделился Парфенов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.Он отметил, что одна из задач – дать каждому человеку возможность при необходимости воспользоваться этими продуктами."Поэтому во многих странах, в том числе и в России, развиваются проекты, поддерживаемые государством, которые нацелены на разработку не персонифицированных, а более универсальных технических решений для массового внедрения", – заявил специалист.Директор ООО "Рoсатом МеталлТех" Андрей Андрианов отметил, что с развитием технологий возрастают требования к медицине."Технологические решения, которые потребляет здравоохранение, и сближение, налаживание постоянного контакта всех участников процесса – пациента, доктора и производителя – должны стать единой экосистемой, в рамках которой будет происходить постоянное развитие и улучшение того предложения, которое требуется человеку", – сказал Андрианов.Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Дубров отметил необходимость перехода от биологии современной к биологии будущего.

https://ria.ru/20250925/rosatom-2044381236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", медицина