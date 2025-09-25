Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях
Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
21:06 25.09.2025
"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях
"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях - РИА Новости, 25.09.2025
"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях
Специалисты обсудили медицинские технологии в рамках дискуссии "Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет — реальность или киберпанк?", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2025
"Росатом" провел дискуссию о медицинских технологиях

Госкорпорация "Росатом" провела дискуссию с обсуждением медицинских технологий

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Специалисты обсудили медицинские технологии в рамках дискуссии "Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет — реальность или киберпанк?", сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".
Дискуссия прошла в рамках Мировой атомной недели, приуроченной к празднованию 80-летия российской атомной промышленности. Спикеры поделились взглядами на развитие технологий медицины на рубеже ХХ и ХХI веков, международным опытом внедрения инноваций в сфере здравоохранения для лечения, профилактики и улучшения качества жизни людей.
Директор научно-производственного центра медицинских изделий АО "НИИТФА" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом") Владислав Парфенов представил перспективы технологии биофабрикации. Инновационные решения в этой области позволяют формировать эквиваленты живых тканей, способных в ближайшем будущем найти применение в клинической практике, прежде всего – в трансплантологии.
"В нашей стране не так много клеточных продуктов, которые используются в клинической практике. В мире их всего порядка 50. Есть четкий тренд на увеличение этого количества. Конечно, этот процесс небыстрый в связи с тем, что продукт достаточно сложный, долго проходят регистрационно-разрешительные процедуры. И стоимость такого продукта достаточно высока", – поделился Парфенов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Он отметил, что одна из задач – дать каждому человеку возможность при необходимости воспользоваться этими продуктами.
"Поэтому во многих странах, в том числе и в России, развиваются проекты, поддерживаемые государством, которые нацелены на разработку не персонифицированных, а более универсальных технических решений для массового внедрения", – заявил специалист.
Директор ООО "Рoсатом МеталлТех" Андрей Андрианов отметил, что с развитием технологий возрастают требования к медицине.
"Технологические решения, которые потребляет здравоохранение, и сближение, налаживание постоянного контакта всех участников процесса – пациента, доктора и производителя – должны стать единой экосистемой, в рамках которой будет происходить постоянное развитие и улучшение того предложения, которое требуется человеку", – сказал Андрианов.
Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Дубров отметил необходимость перехода от биологии современной к биологии будущего.
