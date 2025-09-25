https://ria.ru/20250925/rosatom-2044394288.html
"Росатом" готов помочь построить АЭС в Эфиопии, заявил Лихачев
"Росатом" готов помочь обеспечить Эфиопию устойчивой энергией с помощью АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" готов помочь обеспечить Эфиопию устойчивой энергией с помощью АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве сказал, что Эфиопия намерена построить у себя первую АЭС. "Конечно же, сделаем все, чтобы удовлетворить потребности растущей экономики, растущего населения Эфиопии в чистой, устойчивой энергии", - сказал генеральный директор.
