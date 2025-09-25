https://ria.ru/20250925/rosatom-2044392641.html
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности - РИА Новости, 25.09.2025
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности
"Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:39:00+03:00
2025-09-25T18:39:00+03:00
2025-09-25T22:28:00+03:00
в мире
узбекистан
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:49:3040:1759_1920x0_80_0_0_724fb3e73a02fb339f4123c32665eb7b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" построит в Джизакской области Узбекистана АЭС малой мощности, отметил Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. "Знаем о решении к этой площадке добавить два больших блока и ведем активную работу с правительством Узбекистана на эту тему", - сказал он.
https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html
узбекистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd73c21f2ef77348ffa3bf91042ce9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Узбекистан, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности
Росатом работает с Узбекистаном по вопросу строительства АЭС большой мощности