https://ria.ru/20250925/rosatom-2044392641.html

Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности

Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности - РИА Новости, 25.09.2025

Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности

"Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:39:00+03:00

2025-09-25T18:39:00+03:00

2025-09-25T22:28:00+03:00

в мире

узбекистан

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:49:3040:1759_1920x0_80_0_0_724fb3e73a02fb339f4123c32665eb7b.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" построит в Джизакской области Узбекистана АЭС малой мощности, отметил Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. "Знаем о решении к этой площадке добавить два больших блока и ведем активную работу с правительством Узбекистана на эту тему", - сказал он.

https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html

узбекистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"