Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности - РИА Новости, 25.09.2025
18:39 25.09.2025 (обновлено: 22:28 25.09.2025)
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности
Росатом работает с Узбекистаном по строительству АЭС большой мощности
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" построит в Джизакской области Узбекистана АЭС малой мощности, отметил Лихачев на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. "Знаем о решении к этой площадке добавить два больших блока и ведем активную работу с правительством Узбекистана на эту тему", - сказал он.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" активно работает с правительством Узбекистана по вопросу строительства АЭС большой мощности в стране, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
