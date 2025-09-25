"Росатом" вошел в проект КНР по захоронению радиоактивных отходов
Росатом вместе с учеными из КНР изучит вопросы захоронения радиоактивных отходов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Росатом" вошел в реализуемый в КНР проект по подземному захоронению опасных радиоактивных отходов, соглашение об этом в четверг в Москве на Мировой атомной неделе подписали топливный дивизион "Росатома" и Пекинский научно-исследовательский институт геологии урана.
Речь идет о международном проекте "Методы мониторинга и оценки гидрологического реагирования во время горных работ в подземной исследовательской лаборатории Бэйшань" (MonEH).
"Соглашение подразумевает доступ к программе прикладных научных исследований в подземной исследовательской лаборатории на объекте Бэйшань (провинция Ганьсу) в составе проектной команды MonEH и обмен информацией по комплексной программе полевых испытаний. Российские эксперты смогут принимать участие в полном комплексе гидрогеологических исследований площадки строительства подземной исследовательской лаборатории", - говорится в сообщении топливного дивизиона "Росатома".
Сегодня в России реализуется проект сооружения подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае.
"Интерес российской стороны к лаборатории Бейшань обусловлен схожестью проектов. Оба объекта размещаются в одинаковых геологических формациях", - поясняется в сообщении.
Лаборатория Бэйшань в пустыне Гоби будет использоваться для проверки пригодности этой местности для долгосрочного хранения высокоактивных радиоактивных отходов. Две платформы для испытания ядерных технологий будут построены на глубине 280 метров и 560 метров соответственно.
