https://ria.ru/20250925/rianna-2044167151.html
Рианна родила третьего ребенка
Рианна родила третьего ребенка - РИА Новости, 25.09.2025
Рианна родила третьего ребенка
Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T01:01:00+03:00
2025-09-25T01:01:00+03:00
2025-09-25T04:22:00+03:00
шоубиз
россия
лос-анджелес
рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148061/00/1480610077_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_9817db98287de1852de0e571582ffee8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс. В посте в соцсети Instagram* Рианна опубликовала фото с новорожденной девочкой, подписав публикацию именем - Роки Айриш Майерс и датой ее рождения - 13 сентября 2025 года. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Рианны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250203/linda-1996690912.html
россия
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148061/00/1480610077_35:0:5155:3840_1920x0_80_0_0_55323220e934f53f69766cfb38394beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лос-анджелес, рианна (робин фенти), шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Россия, Лос-Анджелес, Рианна (Робин Фенти), Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Рианна родила третьего ребенка
Певица Рианна объявила о рождении третьего ребенка