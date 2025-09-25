Рейтинг@Mail.ru
Рианна родила третьего ребенка - РИА Новости, 25.09.2025
01:01 25.09.2025 (обновлено: 04:22 25.09.2025)
Рианна родила третьего ребенка
Рианна родила третьего ребенка
Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс. В посте в соцсети Instagram* Рианна опубликовала фото с новорожденной девочкой, подписав публикацию именем - Роки Айриш Майерс и датой ее рождения - 13 сентября 2025 года. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Рианны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
россия, лос-анджелес, рианна (робин фенти), шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Рианна родила третьего ребенка

© AP Photo / Thibault CamusПевица Рианна
© AP Photo / Thibault Camus
Певица Рианна. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс.
В посте в соцсети Instagram* Рианна опубликовала фото с новорожденной девочкой, подписав публикацию именем - Роки Айриш Майерс и датой ее рождения - 13 сентября 2025 года.
Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Рианны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
