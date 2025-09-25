https://ria.ru/20250925/rianna-2044167151.html

Рианна родила третьего ребенка

Рианна родила третьего ребенка - РИА Новости, 25.09.2025

Рианна родила третьего ребенка

Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс. В посте в соцсети Instagram* Рианна опубликовала фото с новорожденной девочкой, подписав публикацию именем - Роки Айриш Майерс и датой ее рождения - 13 сентября 2025 года. Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Рианны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

